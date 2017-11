POL-MG: Wickrath - Versuchter Einbruch in Reihenhaus

Mönchengladbach (ots) - Zwischen dem vergangenen Freitag und Sonntag versuchte ein Unbekannter in ein Reihenhaus auf der Straße Am Tömp in Wickrath einzubrechen.

Er versuchte hier die Hauseingangstüre auszuhebeln, scheiterte aber und flüchtete schließlich unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 20 20

Fax: 02161/29 2029

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell