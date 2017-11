POL-MG: Fußgängerin auf Überweg erfasst und schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Eine 80-jährige Fußgängerin wurde am Sonntag gegen 18:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Volksgartenstraße in Höhe der Karl-Kämpf-Allee beim Überqueren der Fahrbahn an dem dortigen Fußgängerüberweg schwer verletzt.

Trotz des gut ausgeleuchteten und gekennzeichneten Fußgängerüberweges wurde sie von dem Pkw eines 66-jährigen Mönchengladbachers erfasst, der in Richtung Volksgarten fuhr.

Die Frau wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes einige Meter durch die Luft und auf die Fahrbahn geschleudert.

Hierbei zog sie sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde nach einer Erstversorgung vor Ort einem Krankenhaus zugeführt und verblieb dort zur stationären Behandlung.

Die Polizei bittet Zeugen, die bisher namentlich noch nicht festgehalten wurden, sich mit der Unfallbearbeitung unter Telefon 02161-290 in Verbindung zu setzen.

