Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Geparkte Autos werden schnell zur lebensgefährlichen Hitzefalle

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Mainz (ots)

Für die kommenden Tage und Wochen werden in Rheinland-Pfalz erneut sommerliche Temperaturen von über 30 Grad erwartet. Vor diesem Hintergrund appelliert das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz an alle Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Tiere niemals - auch nicht für wenige Minuten - in einem geparkten Fahrzeug in der sommerlichen Hitze zurückzulassen.

Bereits nach kurzer Zeit steigt die Temperatur im Fahrzeuginneren drastisch an. Selbst bei geöffneten Fenstern oder einem Parkplatz im Schatten kann sich das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten erheblich aufheizen. Für Kleinkinder und Tiere besteht dadurch akute Lebensgefahr. Ihre Körper können Hitze deutlich schlechter regulieren als Erwachsene. Die Folgen reichen von Kreislaufproblemen über einen Hitzschlag bis hin zum Tod.

Präventionstipps des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz:

- Lassen Sie Kinder und Haustiere grundsätzlich niemals allein im Fahrzeug zurück - auch nicht für einen kurzen Einkauf oder Besorgungen.

- Prüfen Sie vor dem Verlassen Ihres Fahrzeugs stets die Rücksitze, insbesondere wenn sich Routinen ändern oder Sie unter Zeitdruck stehen.

- Beobachten Sie Ihre Umgebung: Entdecken Sie ein Kind oder ein Tier in einem offensichtlich überhitzten Fahrzeug, handeln Sie sofort. Verständigen Sie umgehend den Notruf 110 oder 112. Befindet sich die Person oder das Tier bereits in einer akuten Notlage, zögern Sie nicht, Hilfe zu leisten.

Das LKA Rheinland-Pfalz weist darauf hin, dass bereits wenige Minuten ausreichen können, um aus einem geparkten Auto eine lebensgefährliche Hitzefalle zu machen. Mit Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein lässt sich vermeiden, dass aus einer kurzen Unachtsamkeit eine Tragödie wird.

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