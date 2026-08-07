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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf öffentlichem Parkplatz

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Hörster Straße;

Unfallzeit: 06.08.2026, zwischen 07.20 Uhr und 14.20 Uhr;

Einen grauen Audi Q 2 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Am Donnerstag zwischen 07.20 Uhr und 14.20 Uhr stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz an der Hörster Straße. Der Verursacher beschädigte das Fahrzeug an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter der Tel.: (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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