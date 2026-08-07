POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf öffentlichem Parkplatz
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Hörster Straße;
Unfallzeit: 06.08.2026, zwischen 07.20 Uhr und 14.20 Uhr;
Einen grauen Audi Q 2 angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Am Donnerstag zwischen 07.20 Uhr und 14.20 Uhr stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz an der Hörster Straße. Der Verursacher beschädigte das Fahrzeug an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein.
Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter der Tel.: (02561) 9260. (sb)
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