Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Biemenhorster Weg;

Unfallzeit: 06.08.2026, zwischen 06.15 Uhr und 17.00 Uhr;

Einen geparkten Wagen beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag in Bocholt. Das Fahrzeug hatte zwischen 06.15 Uhr und 17.00 Uhr am Biemenhorster Weg gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. An der rechten Fahrzeugseite hinterließ der Unfall Kratzer, Eindellungen und schwarzen Lackabrieb. Nach der Spurenlage könnte ein Fahrrad oder ein E-Scooter den Schaden verursacht haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)

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