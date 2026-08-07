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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer nach Verkehrsunfall geflüchtet
Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Don-Bosco-Straße;

Unfallzeit: 06.08.2026, 17.30 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Pedelecfahrerin sucht die Polizei einen bislang unbekannten Radfahrer.

Eine Pedelecfahrerin war am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Don-Bosco-Straße in Richtung LWL-Museum Textilwerk - Weberei unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Bereich einer Einmündung in Höhe der Hausnummer 13 zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden. Der unbekannte Radfahrer hielt nach dem Zusammenstoß zunächst an und half der Gestürzten, ihr Pedelec wieder aufzurichten. Anschließend entfernte er sich jedoch von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Ein Zeuge beschrieb den gesuchten Radfahrer als etwa Mitte bis Ende 40 Jahre alt. Er habe ein weißes Basecap, ein weißes T-Shirt und eine graue Hose getragen und einen Dreitagebart gehabt. Unterwegs gewesen sei er mit einem älteren Fahrrad.

Die Polizei bittet den beteiligten Radfahrer sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Identität des Mannes machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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