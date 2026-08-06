POL-BOR: Bocholt - Unbekannte versuchen in Kita einzubrechen

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Heeker Straße; Tatzeit: zwischen Dienstag, 04.08.2026, 01.00 Uhr, und Donnerstag, 06.08.2026, 01.00 Uhr; In eine Spielhalle einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Heeker Straße in Ahaus. Die Täter machten sich sowohl an der Eingangstür als auch an einer Notausgangstür zu schaffen. Beide Türen weisen erhebliche Hebelspuren auf. Der oder den Tätern gelang es jedoch nicht, in ...

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