POL-BOR: Bocholt - Unbekannte versuchen in Kita einzubrechen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Möllenstiege;
Tatzeit: zwischen 05.08.2026, 13.30 Uhr und 06.08.2026, 09.30 Uhr;
Bei dem Versuch in einen Kindergarten einzubrechen scheiterten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher machten gewaltsam an der Eingangstür der Kita an der Möllenstiege zu schaffen. Diese hielt dem Angriff stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell