PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte versuchen in Kita einzubrechen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Möllenstiege;

Tatzeit: zwischen 05.08.2026, 13.30 Uhr und 06.08.2026, 09.30 Uhr;

Bei dem Versuch in einen Kindergarten einzubrechen scheiterten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher machten gewaltsam an der Eingangstür der Kita an der Möllenstiege zu schaffen. Diese hielt dem Angriff stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 15:18

    POL-BOR: Isselburg / Bocholt - Raserei auf der B67 - Polizei sucht Zeugen

    Isselburg / Bocholt (ots) - Überhöhte Geschwindigkeit und eine rücksichtslose Fahrweise eines Autofahrers auf der B67 meldete ein Zeuge am Mittwochmorgen der Polizei. Nach Angaben des Zeugen fuhr er gegen 6.00 Uhr hinter einem blauen Pkw, der durch sein auffälliges Fahrverhalten auffiel. Beide waren auf der B67 in Isselburg in Fahrtrichtung Borken unterwegs. Nach ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 14:40

    POL-BOR: Ahaus - Versuchter Einbruch in Spielhalle

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Heeker Straße; Tatzeit: zwischen Dienstag, 04.08.2026, 01.00 Uhr, und Donnerstag, 06.08.2026, 01.00 Uhr; In eine Spielhalle einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Heeker Straße in Ahaus. Die Täter machten sich sowohl an der Eingangstür als auch an einer Notausgangstür zu schaffen. Beide Türen weisen erhebliche Hebelspuren auf. Der oder den Tätern gelang es jedoch nicht, in ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 13:56

    POL-BOR: Borken - Couragierter Zeuge unterstützt Polizei bei Festnahme nach Einbruch

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Wilbecke 22; Tatzeit: 05.08.2026, 11.00 Uhr; Ein aufmerksamer Zeuge und das schnelle Eingreifen der Polizei haben am Mittwochvormittag in Borken zur Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers geführt. Ein Zeuge bemerkte den Mann über eine Überwachungskamera in einem Gebäude an der Wilbecke und verständigte umgehend die Polizei. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren