Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg

Bocholt - Raserei auf der B67 - Polizei sucht Zeugen

Isselburg / Bocholt (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit und eine rücksichtslose Fahrweise eines Autofahrers auf der B67 meldete ein Zeuge am Mittwochmorgen der Polizei.

Nach Angaben des Zeugen fuhr er gegen 6.00 Uhr hinter einem blauen Pkw, der durch sein auffälliges Fahrverhalten auffiel. Beide waren auf der B67 in Isselburg in Fahrtrichtung Borken unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer zunächst einen vorausfahrenden Audi trotz durchgezogener Linie. Kurze Zeit später wiederholte er dieses gefährliche Fahrmanöver. Ein entgegenkommender Lkw musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Der Zeuge hatte außerdem den Eindruck, dass der Fahrer während der gesamten Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist. Außerdem nutzte er jede Abfahrt von der Bundesstraße, um unmittelbar anschließend wieder auf die B67 aufzufahren.

In Bocholt auf der B67 führte der Zeuge die alarmierten Polizeibeamten an das Fahrzeug heran. Als die Einsatzkräfte den blauen Wagen kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer die Anhaltezeichen der Polizei und setzte seine Fahrt zunächst fort. Auf einem Parkplatz an der Hochfeldstraße gelang es den Beamten schließlich, den Mann zu stoppen.

Die Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug sowie den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet den betroffenen Audi-Fahrer und den Lkw-Fahrer sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. Auch bittet die Sachbearbeitung weitere Zeugen, die die Fahrweise beobachtet haben, sich zu melden. (jh)

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