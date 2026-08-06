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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Einbruch in Mehrfamilienhaus bleibt bei Versuch

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Am Gehöft;

Tatzeit: zwischen 04.08.2026, 19.30 Uhr, und 05.08.2026, 17.15 Uhr;

In ein Mehrfamilienhaus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher machten sich an mehreren Fenstern und Türen zu schaffen. Nach aktuellem Ermittlungsstand blieb es beim Versuch. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr, und Mittwochabend, 17.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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