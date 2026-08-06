POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Einbruch in Mehrfamilienhaus bleibt bei Versuch

Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Münsterstraße; Tatzeit: zwischen 04.08.2026, 18.00 Uhr und 05.08.2026, 05.45 Uhr; In eine Werkshalle eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in Schöppingen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Münsterstraße. Im Innern durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke. Die Unbekannten entwendeten Werkzeug im ...

mehr