POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Einbruch in Mehrfamilienhaus bleibt bei Versuch
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Am Gehöft;
Tatzeit: zwischen 04.08.2026, 19.30 Uhr, und 05.08.2026, 17.15 Uhr;
In ein Mehrfamilienhaus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher machten sich an mehreren Fenstern und Türen zu schaffen. Nach aktuellem Ermittlungsstand blieb es beim Versuch. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr, und Mittwochabend, 17.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
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