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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Brand in Waldstück - Aufmerksame Zeugen alarmieren Feuerwehr

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Waldstück Bereich Vredener Straße / Schillerstraße;

Tatzeit: 04.08.2026, 11.40 Uhr;

Einen Baumstumpf angezündet haben bislang unbekannter Tatverdächtige in einem Waldstück in Stadtlohn. Ein aufmerksamer Anwohner stellte das Feuer gegen 11.40 Uhr fest und alarmierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte rauchte der Baumstumpf noch leicht. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat am Dienstagmorgen verdächtige Feststellungen im Bereich des Waldstücks gemacht? Hinweise nimmt die zuständige Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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