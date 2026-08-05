POL-BOR: Schöppingen - Unbekannte brechen in Werkshalle ein

Kreis Borken (ots) - Unter dem Einfluss von Cannabis saß am Dienstag eine 19-Jährige am Steuer eines Fahrzeuges. Das Besondere: Wenige Stunden zuvor hatte sie erst ihren vorläufigen Führerschein erhalten. Polizeibeamte überprüften die Frau im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Während der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen möglichen ...

mehr