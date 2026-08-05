Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bocholter Straße

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bocholter Straße;

Unfallzeit: 05.08.2026, 09.40 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Borken.

Der 64-jährige Mann aus Borken war gegen 09.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Bocholter Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug durchfuhr den Seitenstreifen und kam in einem etwa zwei Meter tiefen Graben zum Stillstand. Der Wagen wurde dabei erheblich beschädigt. Ein Ersthelfer fand den Pkw im Graben vor. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits eigenständig verlassen und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte von einer Ersthelferin betreut. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Fahrzeuge. Die Polizei sucht Unfallzeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

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