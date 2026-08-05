Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand in leerstehendem Gebäude - Polizei ermittelt zur Brandursache

Borken (ots)

Tatort: Parkstraße, Borken;

Tatzeit: 04.08.2026, 16.58 Uhr;

Am Dienstagnachmittag ist es in einem leerstehenden Gebäude an der Parkstraße in Borken zu einem Brand gekommen. Gegen 17.00 Uhr alarmierten Zeugen Feuerwehr und Polizei und meldeten eine starke Rauchentwicklung aus dem ehemaligen Bowlingcenter. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stieg bereits eine dichte, schwarze Rauchsäule aus dem Gebäude auf. Die Feuerwehr Borken wurde bei den umfangreichen Löscharbeiten von mehreren umliegenden Löschzügen unterstützt. Um versteckte Brandnester erreichen und ablöschen zu können, musste ein angeforderter Kettenbagger Teile des Gebäudes einreißen. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Parkstraße im Bereich der Einmündungen Mergelsberg und Raesfelder Straße. Ein benachbarter Wohnmobilstellplatz mit mehreren Fahrzeugen war von den Maßnahmen ebenfalls betroffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich das Feuer im ersten Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes entwickelt haben. Ein Zeuge berichtete zudem, kurz nach Entdeckung des Rauchs mehrere Knallgeräusche wahrgenommen zu haben, die möglicherweise von Feuerwerkskörpern stammten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. (pl)

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