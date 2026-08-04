Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Senior wird Opfer eines Trickdiebstahls

Bocholt (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls ist am Montagmittag ein Senior in Bocholt-Suderwick geworden.

Der Mann war mit seinem Elektrorollstuhl in Suderwick unterwegs, als neben ihm ein schwarzer Mercedes anhielt. Der Fahrer fragte den Senior nach dem Weg zur Autobahn. Während des Gesprächs stieg eine Frau aus dem Fahrzeug, trat an den Mann heran und legte ihm eine goldfarbene Halskette um. Dabei stand sie unmittelbar vor ihm und lenkte ihn gezielt ab.

Nach wenigen Augenblicken stieg die Frau wieder in den Mercedes ein und das Fahrzeug fuhr davon. Erst kurze Zeit später bemerkte der Senior, dass seine eigene Halskette entwendet und unbemerkt gegen die wertlose Kette der Täterin ausgetauscht worden war.

Die Polizei warnt vor dieser Masche des Trickdiebstahls. Die Täter nutzen häufig Hilfsbereitschaft oder scheinbar freundliche Gesten aus, um ihre Opfer abzulenken und unbemerkt Schmuck oder andere Wertgegenstände zu entwenden. Seien Sie insbesondere bei ungefragten Berührungen, Umarmungen oder dem Anlegen von Schmuck misstrauisch. Halten Sie nach Möglichkeit Abstand und lehnen Sie derartige Annäherungsversuche konsequent ab. (jh)

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