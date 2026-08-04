PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Senior wird Opfer eines Trickdiebstahls

Bocholt (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls ist am Montagmittag ein Senior in Bocholt-Suderwick geworden.

Der Mann war mit seinem Elektrorollstuhl in Suderwick unterwegs, als neben ihm ein schwarzer Mercedes anhielt. Der Fahrer fragte den Senior nach dem Weg zur Autobahn. Während des Gesprächs stieg eine Frau aus dem Fahrzeug, trat an den Mann heran und legte ihm eine goldfarbene Halskette um. Dabei stand sie unmittelbar vor ihm und lenkte ihn gezielt ab.

Nach wenigen Augenblicken stieg die Frau wieder in den Mercedes ein und das Fahrzeug fuhr davon. Erst kurze Zeit später bemerkte der Senior, dass seine eigene Halskette entwendet und unbemerkt gegen die wertlose Kette der Täterin ausgetauscht worden war.

Die Polizei warnt vor dieser Masche des Trickdiebstahls. Die Täter nutzen häufig Hilfsbereitschaft oder scheinbar freundliche Gesten aus, um ihre Opfer abzulenken und unbemerkt Schmuck oder andere Wertgegenstände zu entwenden. Seien Sie insbesondere bei ungefragten Berührungen, Umarmungen oder dem Anlegen von Schmuck misstrauisch. Halten Sie nach Möglichkeit Abstand und lehnen Sie derartige Annäherungsversuche konsequent ab. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 11:24

    POL-BOR: Reken - Unbekannter entwendet Schwerlastgitter - Weißer Kastenwagen flüchtet

    Reken (ots) - Tatort: Reken, Surkstamm; Tatzeit: 03.08.3036, zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr; Schwerlastgitter von einem Betriebsgelände gestohlen hat ein bislang unbekannter Täter in Reken. Der junge Mann fuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem weißen Kastenwagen auf das Gelände am Surkstamm. Dort lud er das Material ein. Als ihn der Geschädigte ansprach, flüchtete er ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 11:24

    POL-BOR: Borken-Weseke - Täter in die Flucht geschlagen

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Weseke, Hauptstraße; Tatzeit: 04.08.2026, 04.10 Uhr; Ungewöhnliche Geräusche an seinem Schlafzimmerfenster weckten am Dienstagmorgen einen Hausbewohner in Borken-Weseke. Als der Mann gegen 04.10 Uhr aus dem Fenster schaute, entdeckte er eine unbekannte Person. Diese hatte sich offenbar an dem Fenster zu schaffen zu gemacht. Bei Erblicken flüchtete der Unbekannte mit einer weiteren Person. ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 11:23

    POL-BOR: Ahaus-Wessum - Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wessum, K17; Unfallzeit: 03.08.2026, 11.50 Uhr; Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Montagmittag in Ahaus-Wessum ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr auf der Kreisstraße 17. Ein 19-jähriger Heeker war mit seiner Landmaschine in Richtung Alstätte unterwegs. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren