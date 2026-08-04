Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Unbekannter entwendet Schwerlastgitter - Weißer Kastenwagen flüchtet

Reken (ots)

Tatort: Reken, Surkstamm;

Tatzeit: 03.08.3036, zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr;

Schwerlastgitter von einem Betriebsgelände gestohlen hat ein bislang unbekannter Täter in Reken. Der junge Mann fuhr gegen 12.30 Uhr mit seinem weißen Kastenwagen auf das Gelände am Surkstamm. Dort lud er das Material ein. Als ihn der Geschädigte ansprach, flüchtete er mit seinem Wagen. Nach Zeugenaussagen war der Unbekannte zwischen 25 und 30 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen Mercedes Sprinter mit einer auffälligen Beschädigung an der linken Seite.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Zeugen werden gebeten sich an das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter tel. (02861) 9000 zu wenden. (jh)

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