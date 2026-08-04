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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Täter in die Flucht geschlagen

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Hauptstraße;

Tatzeit: 04.08.2026, 04.10 Uhr;

Ungewöhnliche Geräusche an seinem Schlafzimmerfenster weckten am Dienstagmorgen einen Hausbewohner in Borken-Weseke. Als der Mann gegen 04.10 Uhr aus dem Fenster schaute, entdeckte er eine unbekannte Person. Diese hatte sich offenbar an dem Fenster zu schaffen zu gemacht.

Bei Erblicken flüchtete der Unbekannte mit einer weiteren Person. Der Bewohner verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach den unbekannten Tätern verlief negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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