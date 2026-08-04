Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wessum, K17;

Unfallzeit: 03.08.2026, 11.50 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist am Montagmittag in Ahaus-Wessum ein Motorradfahrer leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr auf der Kreisstraße 17. Ein 19-jähriger Heeker war mit seiner Landmaschine in Richtung Alstätte unterwegs. Hinter dem Gespann fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Gronau, der zum Überholen ansetzte.

Zeitgleich beabsichtigte der 19-Jährige, nach links auf einen Hof abzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah er dabei den überholenden Pkw. Beide Fahrzeugführer leiteten eine Gefahrenbremsung ein und konnten so einen Zusammenstoß verhindern.

Ein hinter dem Pkw fahrender Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das abbremsende Auto auf. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K17 teilweise gesperrt. (jh)

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