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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Wiegeaktion geht in die zweite Runde

Kreis Borken (ots)

Die Sommerferien sind da - für viele geht es in der zweiten Ferienhälfte in den Urlaub. Dabei sind vor allem Wohnmobile oder Wohnwagen ein beliebter Reisebegleiter.

Um für die Fahrt gut vorbereitet zu sein, bietet unser Verkehrsdienst erneut am Freitag, den 07.08.2026, von 14 bis 19 Uhr eine kostenlose Wiegeaktion an. Interessierte sind mit ihren Fahrzeugen und Gespannen auf den Verkehrsübungsplatz in Gescher, Estern 41, eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Neben Tipps zur korrekten und sicheren Ladung informiert auch das Team des Kriminalkommissariats Prävention/Opferschutz über folgende Themen: Sicherheit rund um den Urlaub und das Fahrzeug, Einbruch in Campingwagen, Diebstahl von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern sowie Einbruchschutz für Haus und Wohnung.

Die Kreispolizeibehörde Borken freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und wünscht allen Reisenden eine sichere und erholsame Urlaubszeit. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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