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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Straßensperrung aufgehoben

Gronau (ots)

Die Sperrung der Steinfurter Straße/B54 in Gronau wurde aufgehoben. Die Löscharbeiten wurden beendet. Die Fahrbahn wurde anschließend gereinigt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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