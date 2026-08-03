POL-BOR: Gronau - Straßensperrung aufgehoben

Schöppingen (ots) - Unfallort: Schöppingen, Bürgerweg; Unfallzeit: 02.08.2026, 20.30 Uhr; Sein Sturz mit einem E-Scooter blieb für einen 43-jährigen Mann am Sonntagabend in Schöppingen nicht ohne Folgen: Er war auf der Hauptstraße in Richtung Bürgerweg unterwegs. Als er beabsichtigte nach rechts auf die Steinfurter Straße abzubiegen, verlor er sein ...

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