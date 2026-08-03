POL-BOR: Gronau - Straßensperrung aufgehoben
Gronau (ots)
Die Sperrung der Steinfurter Straße/B54 in Gronau wurde aufgehoben. Die Löscharbeiten wurden beendet. Die Fahrbahn wurde anschließend gereinigt.
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