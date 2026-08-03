Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fensterscheibe beschädigt - Geldbörse entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Casinowall;

Tatzeit: zwischen 01.08.2026, 22.00 Uhr und 02.08.2026, 10.45 Uhr;

Die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen haben bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Mercedes stand zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in einem Parkhaus am Casinowall. Die Unbekannten zerstörten die Scheibe und entwendeten unter anderem die Geldbörse des Fahrzeughalters. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)

Die Polizei warnt erneut davor: "Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wagen zurück - diese sind für Langfinger oftmals leichte Beute."

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