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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau . Versammlung verläuft störungsfrei

Gronau (ots)

In Gronau hat am Sonntagnachmittag eine Versammlung an der Urananreicherungsanlage stattgefunden. Daran nahmen circa 100 Personen teil. Nach einer Auftaktkundgebung am Bahnhof hatte zunächst ein Aufzug per Fahrrad zur Anlage geführt. Die von der Polizei begleitete Versammlung verlief störungsfrei.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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