POL-BOR: Gronau . Versammlung verläuft störungsfrei

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Wüllener Straße; Unfallzeit: 01.08.2026, 14.15 Uhr; Schwere Verletzungen erlitt eine 72-jährige Frau aus Rosendahl bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag. Sie hatte ihr Pedelec geschoben und wollte zu Fuß die Wüllener Straße überqueren. Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus Heek war von der Schloßstraße nach rechts auf die Wüllener Straße abgebogen. Dabei habe er nach eigenen ...

mehr