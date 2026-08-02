POL-BOR: Gronau . Versammlung verläuft störungsfrei
Gronau (ots)
In Gronau hat am Sonntagnachmittag eine Versammlung an der Urananreicherungsanlage stattgefunden. Daran nahmen circa 100 Personen teil. Nach einer Auftaktkundgebung am Bahnhof hatte zunächst ein Aufzug per Fahrrad zur Anlage geführt. Die von der Polizei begleitete Versammlung verlief störungsfrei.
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