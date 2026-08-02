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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Straßenverkehr

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kreisverkehr Enscheder Straße / Buterland / Königstraße;

Unfallzeit: 01.08.2026, 05.55 Uhr;

Ein lauter Knall weckte am frühen Samstagmorgen Anwohner im Bereich des Kreisverkehrs Enscheder Straße / Buterland / Königstraße. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Enschede war in Begleitung von drei Mitfahrenden auf der Enscheder Straße in Richtung Gronau unterwegs. Vermutlich infolge deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholkonsum im Straßenverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die Kreisverkehrinsel und schleuderte auf eine Wiese. Aufgewühltes Erdreich, Trümmer von zwei Straßenlaternen und zwei Verkehrszeichen, Kratzer auf der Fahrbahn als auch auf dem Gehweg sowie ein beschädigter Gartenzaun ließen die Fahrspur/-richtung deutlich erkennen. Nach dem Fahrzeugstillstand stiegen alle vier Personen aus dem schwarzen Mercedes AMG A 35, indem alle Airbags ausgelöst hatten, aus und flüchteten von der Unfallstelle. Einsatzkräfte der Polizei konnten die vier Insassen im Stadtgebiet antreffen und den Fahrer, der zunächst keine Angaben zu seiner Unfallbeteiligung machte, ermitteln. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben alle Mitfahrenden unverletzt. Der Schaden an dem erheblich beschädigten Unfallwagen wir auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Stadtwerke Gronau kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe, die verdreckte Fahrbahn und auch um die beschädigten Straßenlaternen und Verkehrszeichen. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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