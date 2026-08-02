Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kupferdiebe machen Beute

Bocholt (ots)

Tatorte: Bocholt, Raiffeisenring und Ulmenweg;

Tatzeit: 31.07.2026, in der Nacht zum Samstag;

In der Nacht zum Samstag machten Kupferdiebe in Bocholt Beute. Bisher unbekannte Täter öffneten gegen 23.00 Uhr auf dem Raiffeisenring gewaltsam ein Firmentor und entwendeten aus einem auf dem Hinterhof stehenden Container Kupferschrott im Wert von mehreren hundert Euro.

Ebenfalls unbekannte Täter entwendeten in der Nacht die Kupferabdeckung einer Grundstückmauer am Ulmenweg.

Ob es sich bei beiden Taten um dieselben Täter handelt ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

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