Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fußgängerin schwer verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 01.08.2026, 14.15 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitt eine 72-jährige Frau aus Rosendahl bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag. Sie hatte ihr Pedelec geschoben und wollte zu Fuß die Wüllener Straße überqueren. Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus Heek war von der Schloßstraße nach rechts auf die Wüllener Straße abgebogen. Dabei habe er nach eigenen Angaben die Frau übersehen und sie mit seinem Transporter (VW Crafter) angefahren. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. (mh)

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