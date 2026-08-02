Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit Pkw überschlagen

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Breul;

Unfallzeit: 01.08.2026, 10.00 Uhr;

Eine 77-jährige Autofahrerin aus Stadtlohn erlitt bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sie vom Westfalenring kommend im Kreisverkehr Breul aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne überschlug sich ihr Kleinwagen. Eine Verkehrsteilnehmerin leistete Erste Hilfe und erlitt durch die vielen Glasscherben der rundum zertrümmerten Verglasung des Unfallwagens leichte Verletzungen. Auch sie wurde von den nachfolgend eintreffenden Rettungskräften behandelt. Mit einem Abschleppwagen wurde der nicht mehr fahrbereite Pkw abtransportiert. Die Feuerwehr Stadtlohn und die Stadtwerke Stadtlohn kümmerten sich um die beschädigte Laterne, ein freiliegendes Stromkabel als auch um die beschädigten Verkehrszeichen. (mh)

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