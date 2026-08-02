POL-BOR: Vreden - Auf Fußgängerüberweg angefahren
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Bahnhofstraße;
Unfallzeit: 01.08.2026, 10.40 Uhr;
Schwere Verletzungen erlitt eine 73-jährige Fußgängerin aus Vreden bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Ein 63-jähriger Autofahrer aus Vreden hatte beim Verlassen des Kreisverkehrs Up de Bookholt / Winterswyker Straße / Bahnhofstraße die Fußgängerin nach eigenen Angaben übersehen, als diese auf dem Fußgängerüberweg die Bahnhofstraße überqueren wollte. (mh)
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