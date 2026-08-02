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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Auf Fußgängerüberweg angefahren

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 01.08.2026, 10.40 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitt eine 73-jährige Fußgängerin aus Vreden bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Ein 63-jähriger Autofahrer aus Vreden hatte beim Verlassen des Kreisverkehrs Up de Bookholt / Winterswyker Straße / Bahnhofstraße die Fußgängerin nach eigenen Angaben übersehen, als diese auf dem Fußgängerüberweg die Bahnhofstraße überqueren wollte. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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