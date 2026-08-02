POL-BOR: Vreden - Tödlicher Verkehrsunfall
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Ringstraße;
Unfallzeit: 31.07.2026, 21.50 Uhr;
Ein 52-jähriger Fußgänger aus Vreden erlitt bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend tödliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war er mit seinem unangeleinten Hund auf der Eschstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung Eschstraße/Ringstraße (L608) eilte er seinem unvermittelt über die Kreuzung rennenden Hund hinterher, vermutlich um ihn einzufangen. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Enschede war auf der Ringstraße, aus Fahrtrichtung B 70 kommend, unterwegs und konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger trotz eines Ausweichversuchs nach links nicht verhindern. Ersthelfer, Rettungskräfte und Notarzt begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Der 52-Jährige starb noch am Unfallort. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam wurde hinzugezogen. Die Ringstraße war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt. (mh)
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