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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Tödlicher Verkehrsunfall

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Ringstraße;

Unfallzeit: 31.07.2026, 21.50 Uhr;

Ein 52-jähriger Fußgänger aus Vreden erlitt bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend tödliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war er mit seinem unangeleinten Hund auf der Eschstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung Eschstraße/Ringstraße (L608) eilte er seinem unvermittelt über die Kreuzung rennenden Hund hinterher, vermutlich um ihn einzufangen. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Enschede war auf der Ringstraße, aus Fahrtrichtung B 70 kommend, unterwegs und konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger trotz eines Ausweichversuchs nach links nicht verhindern. Ersthelfer, Rettungskräfte und Notarzt begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Der 52-Jährige starb noch am Unfallort. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam wurde hinzugezogen. Die Ringstraße war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt. (mh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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