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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Bocholt (ots)

Die aufmerksame Mitarbeiterin eines Kreditinstituts hat einen Mann aus Bocholt vor einem finanziellen Schaden bewahrt.

Dreiste Betrüger hatten sich am Mittwoch telefonisch bei dem Senior gemeldet und behauptet, von seinem Kreditinstitut aus anzurufen. Der Anrufer machte psychologisch Druck: Die Bank müsse das Konto des Mannes sperren, da eine hohe Zahlungsaufforderung gegen ihn bestehe. Ein angeblicher Rechtsanwalt könne jedoch helfen, dies abzuwenden. Diesem wiederum sollte der Bocholter eine vierstellige Summe zukommen lassen. Als er die Summe vom Konto abheben wollte, reagierte eine Mitarbeiterin zu Recht misstrauisch und verhinderte so das Vollenden der Tat.

Dieses aktuelle Beispiel zeigt: Betrüger sind nach wie vor mit einer Vielzahl von Maschen unterwegs, um telefonisch Kontakt zu vermeintlichen Opfern aufzunehmen und sie um Geld zu bringen. Deshalb erneuert die Polizei ihren Appell, nicht auf Anrufe dieser Art einzugehen, das Gespräch zu beenden, die eigene Bank über eine bekannte Telefonnummer zu kontaktieren oder sich direkt an die Polizei wenden. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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