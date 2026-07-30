POL-BOR: Isselburg-Anholt - Langfinger machen sich an Auto zu schaffen
Isselburg (ots)
Tatort: Isselburg-Anholt, Linders Feld;
Tatzeit: zwischen 29.07.2026, 21.45. Uhr, und 30.07.2026, 08.00 Uhr;
Eine Tasche, Bargeld und persönliche Papiere haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Isselburg aus einem abgestellten Auto entwendet. Zu der Tat kam es an der Straße Linders Feld. Wie die Täter ins Innere des Fahrzeugs gelangten, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Wagen hatte zum Zeitpunkt der Tat in einer Garage gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)
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