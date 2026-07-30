POL-BOR: Gronau - Vandalismus und Diebstahl

Ahaus (ots) - Präsent und ansprechbar, so begleitet die Polizei den Christopher Street Day (CSD) am Samstag, 01.08.2026, in Ahaus. Wer den CSD besucht, soll dies sicher und unbeschwert tun können, so lautet das erklärte Ziel. "Die Polizei schützt den CSD und seine Teilnehmenden, und sie wird gleichzeitig das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken - gerade vor dem Hintergrund der schrecklichen Ereignisse in Berlin", ...

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