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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Diebe schlitzen Plane auf

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Bundesstraße 54;

Tatzeit: zwischen 29.07.2026, 22.00 Uhr, und 30.07.2026, 07.30 Uhr;

Von der Ladefläche eines geparkten Lkw haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gronau-Epe einen Teil der Ladung gestohlen. Dazu kam es an der Bundesstraße 54, wo der Lkw auf einem Rastplatz gestanden hatte. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Diebe die Plane des Fahrzeugs aufgeschnitten. Darüber hinaus zapften die Täter Diesel aus dem Tank ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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