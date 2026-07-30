PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Polizei begleitet CSD und stärkt Sicherheitsgefühl

Ahaus (ots)

Präsent und ansprechbar, so begleitet die Polizei den Christopher Street Day (CSD) am Samstag, 01.08.2026, in Ahaus. Wer den CSD besucht, soll dies sicher und unbeschwert tun können, so lautet das erklärte Ziel. "Die Polizei schützt den CSD und seine Teilnehmenden, und sie wird gleichzeitig das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken - gerade vor dem Hintergrund der schrecklichen Ereignisse in Berlin", erklärt Landrat Dr. Kai Zwicker als Behördenleiter.

In diesem Zusammenhang betont die Behörde mit Blick auf die Sicherheitslage: Es gibt nach derzeitiger Einschätzung keine Veranlassung, den Menschen die Freude an einer friedlichen und vielfältigen Versammlung zu nehmen. Die Polizei beurteilt fortlaufend die Lage und passt ihre Maßnahmen an, so wie es erforderlich ist - so können die eingesetzten Kräfte unmittelbar und angemessen reagieren, Hinweise auf Straftaten konsequent prüfen, einschreiten und strafrechtlich verfolgen.

Grundsätzlich gilt: Die nordrhein-westfälische Polizei gewährleistet lageangepasst eine deutlich sichtbare Präsenz in Bereichen, in denen sich insbesondere eine Vielzahl von Personen aufhalten wie etwa bei Veranstaltungen und Volksfesten. "Wir werden vor Ort die Aufzugsstrecke und die Versammlungsorte sichern und greifen dabei auf die positiven Erfahrungen mit zahlreichen Versammlungslagen in Ahaus zurück", erläutert Erster Polizeihauptkommissar Frank Sprey, Leiter der Polizeiwache in Ahaus, der als Polizeiführer den Einsatz leitet.

Entsprechend steht die Polizei im Vorfeld des CSD in Ahaus im intensiven Austausch mit der Anmelderin. Zu den detailliert vorgeplanten Maßnahmen zählen nicht zuletzt auch zeitweilige Sperrungen der Aufzugsstrecke durch die Ahauser Innenstadt - Autofahrer sollten am Samstagnachmittag damit rechnen. Die Kreispolizeibehörde Borken wird am Samstag dazu zeitnah über ihren WhatsApp-Kanal informieren. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 11:00

    POL-BOR: Stadtlohn - Sachschaden durch Vandalismus

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Burgstraße; Tatzeit: zwischen 28.07.2026, 17.00 Uhr, und 29.07.2026, 09.00 Uhr; Mutwillig beschädigt haben Unbekannte das Mobiliar im Außenbereich eines gastronomischen Betriebs in Stadtlohn. Dazu kam es in der Nacht zum Mittwoch an der Burgstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 10:58

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Parkplatz

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße; Unfallzeit: 29.07.2026, zwischen 07.30 Uhr und 12.10 Uhr; Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Bocholt ein geparktes Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Das Geschehen spielte sich an der Dinxperloer Straße ab, wo der dabei beschädigte weiße Ford Transit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes gestanden hatte. Der Unfall muss sich dort zwischen ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 15:49

    POL-BOR: Gronau - Unbekannte beschädigen Fenster an Schule

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Laubstiege; Tatzeit: zwischen 28.07.2026, 16.00 Uhr und 29.07.2026, 06.30 Uhr; Mutwillig Fensterscheiben an einer Schule beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Sie machten sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an dem Gebäude an der Laubstiege zu schaffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren