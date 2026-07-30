Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Polizei begleitet CSD und stärkt Sicherheitsgefühl

Ahaus (ots)

Präsent und ansprechbar, so begleitet die Polizei den Christopher Street Day (CSD) am Samstag, 01.08.2026, in Ahaus. Wer den CSD besucht, soll dies sicher und unbeschwert tun können, so lautet das erklärte Ziel. "Die Polizei schützt den CSD und seine Teilnehmenden, und sie wird gleichzeitig das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken - gerade vor dem Hintergrund der schrecklichen Ereignisse in Berlin", erklärt Landrat Dr. Kai Zwicker als Behördenleiter.

In diesem Zusammenhang betont die Behörde mit Blick auf die Sicherheitslage: Es gibt nach derzeitiger Einschätzung keine Veranlassung, den Menschen die Freude an einer friedlichen und vielfältigen Versammlung zu nehmen. Die Polizei beurteilt fortlaufend die Lage und passt ihre Maßnahmen an, so wie es erforderlich ist - so können die eingesetzten Kräfte unmittelbar und angemessen reagieren, Hinweise auf Straftaten konsequent prüfen, einschreiten und strafrechtlich verfolgen.

Grundsätzlich gilt: Die nordrhein-westfälische Polizei gewährleistet lageangepasst eine deutlich sichtbare Präsenz in Bereichen, in denen sich insbesondere eine Vielzahl von Personen aufhalten wie etwa bei Veranstaltungen und Volksfesten. "Wir werden vor Ort die Aufzugsstrecke und die Versammlungsorte sichern und greifen dabei auf die positiven Erfahrungen mit zahlreichen Versammlungslagen in Ahaus zurück", erläutert Erster Polizeihauptkommissar Frank Sprey, Leiter der Polizeiwache in Ahaus, der als Polizeiführer den Einsatz leitet.

Entsprechend steht die Polizei im Vorfeld des CSD in Ahaus im intensiven Austausch mit der Anmelderin. Zu den detailliert vorgeplanten Maßnahmen zählen nicht zuletzt auch zeitweilige Sperrungen der Aufzugsstrecke durch die Ahauser Innenstadt - Autofahrer sollten am Samstagnachmittag damit rechnen. Die Kreispolizeibehörde Borken wird am Samstag dazu zeitnah über ihren WhatsApp-Kanal informieren. (to)

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