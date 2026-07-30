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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sachschaden durch Vandalismus

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Burgstraße;

Tatzeit: zwischen 28.07.2026, 17.00 Uhr, und 29.07.2026, 09.00 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte das Mobiliar im Außenbereich eines gastronomischen Betriebs in Stadtlohn. Dazu kam es in der Nacht zum Mittwoch an der Burgstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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