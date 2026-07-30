POL-BOR: Stadtlohn - Sachschaden durch Vandalismus
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Burgstraße;
Tatzeit: zwischen 28.07.2026, 17.00 Uhr, und 29.07.2026, 09.00 Uhr;
Mutwillig beschädigt haben Unbekannte das Mobiliar im Außenbereich eines gastronomischen Betriebs in Stadtlohn. Dazu kam es in der Nacht zum Mittwoch an der Burgstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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