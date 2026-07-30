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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Parkplatz

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße;

Unfallzeit: 29.07.2026, zwischen 07.30 Uhr und 12.10 Uhr;

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Bocholt ein geparktes Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Das Geschehen spielte sich an der Dinxperloer Straße ab, wo der dabei beschädigte weiße Ford Transit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes gestanden hatte. Der Unfall muss sich dort zwischen 07.30 Uhr und 12.10 Uhr ereignet haben. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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