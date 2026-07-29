POL-BOR: Reken - Arbeitsmaterial aus Gärtnerbetrieb entwendet
Reken (ots)
Tatort: Reken, Meisenweg;
Tatzeit: zwischen 27.07.2026, 16.45 Uhr und 28.07.2026, 09.00 Uhr;
In einen Gärtnerbetrieb eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gewächshaus auf dem Betriebsgelände am Meisenweg. Die Unbekannten entwendeten Arbeitsmaterial im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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