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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Arbeitsmaterial aus Gärtnerbetrieb entwendet

Reken (ots)

Tatort: Reken, Meisenweg;

Tatzeit: zwischen 27.07.2026, 16.45 Uhr und 28.07.2026, 09.00 Uhr;

In einen Gärtnerbetrieb eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gewächshaus auf dem Betriebsgelände am Meisenweg. Die Unbekannten entwendeten Arbeitsmaterial im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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