POL-BOR: Reken - Arbeitsmaterial aus Gärtnerbetrieb entwendet

Bocholt (ots) - Eine zweite Zahlung an Betrüger verhindert hat eine aufmerksame Bankmitarbeiterin in Bocholt. Der Geschädigte hatte am Montag einen Anruf von Betrügern erhalten. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und gaukelten dem Mann vor, dass seine Lebensgefährtin einen schweren Unfall verursacht habe. Nun sei eine hohe Kaution fällig, um sie entlassen zu ...

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