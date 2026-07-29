Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Unbekannte hebeln Fenster auf

Borken (ots)

Tatort: Borken-Weseke, Oyenstraße;

Tatzeit: 28.07.2026, zwischen 12.00 Uhr und 19.50 Uhr;

Ein auf Kipp stehendes Fenster aufgehebelt haben bislang unbekannte Täter in Borken-Weseke. Die Einbrecher verschafften sich am Dienstag zwischen 12.00 Uhr und 19.50 Uhr Zutritt zu dem Haus an der Oyenstraße. Der genaue Beuteschaden stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Wer hat verdächtige Personen im Bereich der Oyenstraße wahrgenommen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

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