POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall fordert drei Leichtverletzte
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Blücherstraße;
Unfallzeit: 28.07.2026, 12.25 Uhr;
Ein Verkehrsunfall am Dienstagmittag forderte drei Leichtverletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge.
Ein 64-jähriger Mann aus Bocholt fuhr gegen 12.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Blücherstraße in Richtung Münsterstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrspur und streifte dort einen entgegenkommenden Wagen. Daraufhin lenkte er gegen und stieß mit einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw zusammen. Durch den Aufprall wurden auch zwei weitere Autos und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Der Bocholter sowie der Fahrer und Beifahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs verletzten sich leicht. (jh)
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