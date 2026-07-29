PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall fordert drei Leichtverletzte

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Blücherstraße;

Unfallzeit: 28.07.2026, 12.25 Uhr;

Ein Verkehrsunfall am Dienstagmittag forderte drei Leichtverletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge.

Ein 64-jähriger Mann aus Bocholt fuhr gegen 12.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Blücherstraße in Richtung Münsterstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrspur und streifte dort einen entgegenkommenden Wagen. Daraufhin lenkte er gegen und stieß mit einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw zusammen. Durch den Aufprall wurden auch zwei weitere Autos und ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Der Bocholter sowie der Fahrer und Beifahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs verletzten sich leicht. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 13:06

    POL-BOR: Bocholt - Mann übergibt fünfstellige Summe - Bankmitarbeiterin meldet Betrug

    Bocholt (ots) - Eine zweite Zahlung an Betrüger verhindert hat eine aufmerksame Bankmitarbeiterin in Bocholt. Der Geschädigte hatte am Montag einen Anruf von Betrügern erhalten. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und gaukelten dem Mann vor, dass seine Lebensgefährtin einen schweren Unfall verursacht habe. Nun sei eine hohe Kaution fällig, um sie entlassen zu ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 14:58

    POL-BOR: Südlohn - Zeuge verscheucht Einbrecher

    Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn, Am Vereinshaus; Tatzeit: 27.07.2026. 05.00 Uhr; Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappen konnte ein Zeuge am Montagmorgen in Südlohn. Gegen 05.00 Uhr machten sich die zwei Unbekannten gewaltsam an einem Container an der Straße Am Vereinshaus zu schaffen. Als der Zeuge die beiden erblickte, flohen sie auf Kleinkrafträdern in Richtung Vitusring. Zu einem Beuteschaden kam es nicht. ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 14:57

    POL-BOR: Gronau - Baumaterial aus Anhänger entwendet

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Laubstiege; Tatzeit: zwischen 24.07.2026, 15.00 Uhr, und 27.07.2026, 07.45 Uhr; Den Verschluss einer Anhängerplane aufgeschnitten und Baumaterial entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Diebe machten sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen an dem geschlossenen Anhänger zu schaffen. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Laubstiege. Zu der Tatbeute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren