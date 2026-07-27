PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Zeuge verscheucht Einbrecher

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Am Vereinshaus;

Tatzeit: 27.07.2026. 05.00 Uhr;

Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappen konnte ein Zeuge am Montagmorgen in Südlohn. Gegen 05.00 Uhr machten sich die zwei Unbekannten gewaltsam an einem Container an der Straße Am Vereinshaus zu schaffen. Als der Zeuge die beiden erblickte, flohen sie auf Kleinkrafträdern in Richtung Vitusring. Zu einem Beuteschaden kam es nicht. Weitere Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 14:57

    POL-BOR: Gronau - Baumaterial aus Anhänger entwendet

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Laubstiege; Tatzeit: zwischen 24.07.2026, 15.00 Uhr, und 27.07.2026, 07.45 Uhr; Den Verschluss einer Anhängerplane aufgeschnitten und Baumaterial entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Diebe machten sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen an dem geschlossenen Anhänger zu schaffen. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Laubstiege. Zu der Tatbeute ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 14:55

    POL-BOR: Bocholt - Unbekannte brechen in Garage ein

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Nachtigallenweg; Tatzeit: zwischen 26.07.2026, 16.30 Uhr, und 27.07.2026, 07.00 Uhr; Nach einem Einbruch in eine Garage sucht die Polizei jetzt Zeugen. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Montag in eine Garage am Nachtigallenweg in Bocholt ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Hinweise nimmt das zuständige ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 12:05

    POL-BOR: Borken - In Einfamilienhaus eingebrochen

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Brümmerstraße; Tatzeit: zwischen 25.07.2026, 18.45 Uhr und 26.07.2026, 08.15 Uhr; In ein leerstehendes Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Brümmerstraße. Aus dem Innern entwendeten sie unter anderem Schmuck. Hinweise erbittet das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren