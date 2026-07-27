Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Zeuge verscheucht Einbrecher

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Am Vereinshaus;

Tatzeit: 27.07.2026. 05.00 Uhr;

Zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappen konnte ein Zeuge am Montagmorgen in Südlohn. Gegen 05.00 Uhr machten sich die zwei Unbekannten gewaltsam an einem Container an der Straße Am Vereinshaus zu schaffen. Als der Zeuge die beiden erblickte, flohen sie auf Kleinkrafträdern in Richtung Vitusring. Zu einem Beuteschaden kam es nicht. Weitere Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

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