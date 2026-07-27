Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Baumaterial aus Anhänger entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Laubstiege;

Tatzeit: zwischen 24.07.2026, 15.00 Uhr, und 27.07.2026, 07.45 Uhr;

Den Verschluss einer Anhängerplane aufgeschnitten und Baumaterial entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Diebe machten sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen an dem geschlossenen Anhänger zu schaffen. Dieser stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Laubstiege. Zu der Tatbeute zählen auch Werkzeuge. Wer hat verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (jh)

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