POL-BOR: Bocholt - Unbekannte brechen in Garage ein
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Nachtigallenweg;
Tatzeit: zwischen 26.07.2026, 16.30 Uhr, und 27.07.2026, 07.00 Uhr;
Nach einem Einbruch in eine Garage sucht die Polizei jetzt Zeugen. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Montag in eine Garage am Nachtigallenweg in Bocholt ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
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