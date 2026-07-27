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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte brechen in Garage ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Nachtigallenweg;

Tatzeit: zwischen 26.07.2026, 16.30 Uhr, und 27.07.2026, 07.00 Uhr;

Nach einem Einbruch in eine Garage sucht die Polizei jetzt Zeugen. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Montag in eine Garage am Nachtigallenweg in Bocholt ein. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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