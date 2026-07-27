POL-BOR: Borken - In Einfamilienhaus eingebrochen

Kreis Borken (ots) - Alkoholeinfluss kann das Fahrverhalten erheblich beeinträchtigen. Wie gravierend die Folgen einer solchen Entscheidung sein können, zeigte sich am vergangenen Wochenende in Borken. Der Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr am Sonntagabend den Brennersdiek in Borken-Marbeck. Der 35-Jährige kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich ...

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