POL-BOR: Borken - In Einfamilienhaus eingebrochen
Borken (ots)
Tatort: Borken, Brümmerstraße;
Tatzeit: zwischen 25.07.2026, 18.45 Uhr und 26.07.2026, 08.15 Uhr;
In ein leerstehendes Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Brümmerstraße. Aus dem Innern entwendeten sie unter anderem Schmuck. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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