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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Folgemeldung - Gronau (Westf.), Epe: schwerer Verkehrsunfall auf der Füchter Straße (K59), Höhe Füchte 7

Gronau (Westf.), Epe (ots)

Nach ersten Erkenntnissen ist es im Bereich der o. g. Unfallörtlichkeit zu einem Zusammenstoß zwischen einem Personenkraftwagen und einem Krad gekommen. Durch den Zusammenstoß wurde der 59-jährige Kradfahrer aus den Niederlanden lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Enschede verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen und die Fahrbahn ist freigegeben. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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