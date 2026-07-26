POL-BOR: Folgemeldung - Gronau (Westf.), Epe: schwerer Verkehrsunfall auf der Füchter Straße (K59), Höhe Füchte 7
Gronau (Westf.), Epe (ots)
Nach ersten Erkenntnissen ist es im Bereich der o. g. Unfallörtlichkeit zu einem Zusammenstoß zwischen einem Personenkraftwagen und einem Krad gekommen. Durch den Zusammenstoß wurde der 59-jährige Kradfahrer aus den Niederlanden lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Enschede verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Die Unfallaufnahme vor Ort ist abgeschlossen und die Fahrbahn ist freigegeben. Es wird nachberichtet.
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