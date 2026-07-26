POL-BOR: Borken - Unbekannte versuchen in Büroraum einzubrechen
Borken (ots)
Tatort: Borken, Raesfelder Straße;
Tatzeit: zwischen 23.07.2026, 21.00 Uhr und 24.07.2026, 11.50 Uhr;
Bislang unbekannte Täter wollten in die Büroräume eines Fitnessstudios einbrechen. Sie versuchten sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Raesfelder Straße zu verschaffen. Es blieb bei einem Versuch. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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