POL-BOR: Borken - Unbekannte versuchen in Büroraum einzubrechen

Gronau (Westf.) (ots) - In Gronau-Epe ist es auf der Füchter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist akutell im Bereich Füchter Straße/Füchte und Auf der Ammert/Ammert gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet. Kontakt ...

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