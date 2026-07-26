PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gefahrenbremsung sorgt für Sturz - Beteiligter fährt weiter

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße / Kaiserstiege;

Unfallzeit: 26.07.2026, 00.30 Uhr;

Nach einer Gefahrenbremsung gestürzt ist ein Motorradfahrer in der Nacht zum Sonntag in Gronau. Der 53-jährige Gronauer fuhr mit seinem Kraftrad auf der Gildehauser Straße in Richtung Niedersachen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beabsichtigte aus der Kaiserstiege auf die Gildehauser Straße abzubiegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern musste der Mann aus Gronau stark bremsen. Durch das Fahrmanöver stürzte er und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort und verließ den Unfallort. Es soll sich um einen roten Pkw gehandelt haben.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 11:28

    POL-BOR: Isselburg - Unbekannter zerstört mutwillig mehrere Fenster

    Isselburg (ots) - Tatort: Isselburg, Linders Feld; Tatzeit: 25.07.2026, 02.00 Uhr; Mehrere Fensterscheiben an einem Lebensmittelgeschäft zerstört hat ein bislang unbekannter Täter in Isselburg. Der Unbekannte machte sich gegen 02.00 Uhr an den Scheiben zu schaffen. An dem Geschäft an der Straße Linders Feld entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der ...

    mehr
  • 26.07.2026 – 11:25

    POL-BOR: Reken - Maria Veen - Unbekannte versuchen in Apotheke einzubrechen

    Reken (ots) - Tatort: Reken - Maria Veen, Poststraße; Tatzeit: zwischen 24.07.2026, 21.00 Uhr und 25.07.2026, 07.00 Uhr; Gewaltsam in eine Apotheke einbrechen wollten bislang unbekannte Täter in Reken - Maria Veen. Die Einbrecher machten sich in der Nacht zum Samstag an der Schiebetür zu schaffen. In das Gebäude an der Poststraße gelangten sie nicht. Wer kann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren