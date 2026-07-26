Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gefahrenbremsung sorgt für Sturz - Beteiligter fährt weiter

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße / Kaiserstiege;

Unfallzeit: 26.07.2026, 00.30 Uhr;

Nach einer Gefahrenbremsung gestürzt ist ein Motorradfahrer in der Nacht zum Sonntag in Gronau. Der 53-jährige Gronauer fuhr mit seinem Kraftrad auf der Gildehauser Straße in Richtung Niedersachen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beabsichtigte aus der Kaiserstiege auf die Gildehauser Straße abzubiegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern musste der Mann aus Gronau stark bremsen. Durch das Fahrmanöver stürzte er und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort und verließ den Unfallort. Es soll sich um einen roten Pkw gehandelt haben.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)

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