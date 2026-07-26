Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unbekannter zerstört mutwillig mehrere Fenster

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Linders Feld;

Tatzeit: 25.07.2026, 02.00 Uhr;

Mehrere Fensterscheiben an einem Lebensmittelgeschäft zerstört hat ein bislang unbekannter Täter in Isselburg. Der Unbekannte machte sich gegen 02.00 Uhr an den Scheiben zu schaffen. An dem Geschäft an der Straße Linders Feld entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,90 Meter groß, stämmige Statur und dunkel gekleidet mit Sturmhaube. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

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