PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unbekannter zerstört mutwillig mehrere Fenster

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Linders Feld;

Tatzeit: 25.07.2026, 02.00 Uhr;

Mehrere Fensterscheiben an einem Lebensmittelgeschäft zerstört hat ein bislang unbekannter Täter in Isselburg. Der Unbekannte machte sich gegen 02.00 Uhr an den Scheiben zu schaffen. An dem Geschäft an der Straße Linders Feld entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: circa 1,90 Meter groß, stämmige Statur und dunkel gekleidet mit Sturmhaube. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2026 – 11:25

    POL-BOR: Reken - Maria Veen - Unbekannte versuchen in Apotheke einzubrechen

    Reken (ots) - Tatort: Reken - Maria Veen, Poststraße; Tatzeit: zwischen 24.07.2026, 21.00 Uhr und 25.07.2026, 07.00 Uhr; Gewaltsam in eine Apotheke einbrechen wollten bislang unbekannte Täter in Reken - Maria Veen. Die Einbrecher machten sich in der Nacht zum Samstag an der Schiebetür zu schaffen. In das Gebäude an der Poststraße gelangten sie nicht. Wer kann ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:42

    POL-BOR: Vreden - Einbrecher scheitern an Tür

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Windmühlenstraße; Tatzeit: zwischen 23.07.2026, 18.30 Uhr, und 24.07.2026, 08.20 Uhr; In Geschäftsräume eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Vreden. Um in die Räumlichkeiten an der Windmühlenstraße zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Diese hielt jedoch stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren