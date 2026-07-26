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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung - Gronau (Westf.), Epe: schwerer Verkehrsunfall auf der Füchter Straße (K59)

Gronau (Westf.) (ots)

In Gronau-Epe ist es auf der Füchter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist akutell im Bereich Füchter Straße/Füchte und Auf der Ammert/Ammert gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Leitstelle der Polizei Borken, Dennis Höing, Telefon 02861-900-4200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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