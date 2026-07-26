POL-BOR: Reken - Maria Veen - Unbekannte versuchen in Apotheke einzubrechen
Reken (ots)
Tatort: Reken - Maria Veen, Poststraße;
Tatzeit: zwischen 24.07.2026, 21.00 Uhr und 25.07.2026, 07.00 Uhr;
Gewaltsam in eine Apotheke einbrechen wollten bislang unbekannte Täter in Reken - Maria Veen. Die Einbrecher machten sich in der Nacht zum Samstag an der Schiebetür zu schaffen. In das Gebäude an der Poststraße gelangten sie nicht.
Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich der Poststraße machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
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