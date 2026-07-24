POL-BOR: Vreden - Einbrecher scheitern an Tür
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Windmühlenstraße;
Tatzeit: zwischen 23.07.2026, 18.30 Uhr, und 24.07.2026, 08.20 Uhr;
In Geschäftsräume eindringen wollten Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Vreden. Um in die Räumlichkeiten an der Windmühlenstraße zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen gemacht. Diese hielt jedoch stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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