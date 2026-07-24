POL-BOR: Ahaus - Nach Kollision geflüchtet

Kreis Borken (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Kreis Borken vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Immer wieder gaben sich die Betrüger am Telefon als Polizeibeamte oder Ärzte aus. Insgesamt haben Betroffene in den vergangenen Tagen rund 20 derartige Fälle bei der Polizei gemeldet. In einem Fall brachten die unbekannten Täter eine Seniorin um hochwertigen ...

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