POL-BOR: Ahaus - Nach Kollision geflüchtet
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße;
Unfallzeit: 24.07.2026, zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr;
Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts hat ein Unbekannter am Freitag in Ahaus ein abgestelltes Auto angefahren. Der dabei beschädigte grau lackierte Opel hatte zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr auf der Fläche an der Wessumer Straße gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)
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