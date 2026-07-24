POL-BOR: Reken - In Wohnung eingebrochen
Reken (ots)
Tatort: Reken, Werenzostraße;
Tatzeit: zwischen 22.07.2026, 20.00 Uhr und 23.07.2023, 17.45 Uhr;
In eine Wohnung eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Werenzostraße. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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