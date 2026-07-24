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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - In Wohnung eingebrochen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Werenzostraße;

Tatzeit: zwischen 22.07.2026, 20.00 Uhr und 23.07.2023, 17.45 Uhr;

In eine Wohnung eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Werenzostraße. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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